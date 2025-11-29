Concert “Ensemble pour Noël” à l’église de Brenouille Brenouille

Concert “Ensemble pour Noël” à l’église de Brenouille

16:00:00

Quand la musique rencontre la magie de Noël…

L’atelier chant Fasila Jouer et son coach Vincent Casalta vous invitent à un moment suspendu, le samedi 29 novembre à 16h à l’église de Brenouille.

Dans l’atmosphère douce et scintillante de cette fin d’année, laissez-vous emporter par un voyage musical entre chants de Noël et chansons françaises. Des voix unies pour célébrer le partage et la joie qui font toute la beauté de cette période.

Entrée libre .

Brenouille 60870 Oise Hauts-de-France +33 6 61 80 79 88

English :

Ensemble pour Noël? concert at Brenouille church

German :

Konzert Ensemble pour Noël in der Kirche von Brenouille

Italiano :

Concerto dell’Ensemble pour Noël alla chiesa di Brenouille

Espanol :

Concierto del Ensemble pour Noël? en la iglesia de Brenouille

