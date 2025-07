Concert Ensemble SopraNova chanteurs d’Opéra Basilique St Epvre Nancy

Grand Concert de l’ensemble « SopraNova » chanteurs d’opéra.

Les plus beaux AVE MARIA dans la musique classique.

Alicia et Joanna Wojnowska sopranos

Bogumila Gizbert-Studnicka pianoTout public

10 .

Place Saint-Epvre Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 19 00 86

English :

Grand Concert by the « SopraNova » opera singers.

The most beautiful AVE MARIA in classical music.

Alicia and Joanna Wojnowska sopranos

Bogumila Gizbert-Studnicka piano

German :

Großes Konzert des Ensembles « SopraNova » Opernsänger.

Die schönsten AVE MARIA in der klassischen Musik.

Alicia und Joanna Wojnowska Sopranos

Bogumila Gizbert-Studnicka Klavier

Italiano :

Grande concerto dei cantanti lirici « SopraNova ».

La più bella AVE MARIA della musica classica.

Alicia e Joanna Wojnowska soprani

Bogumila Gizbert-Studnicka pianoforte

Espanol :

Gran concierto de los cantantes de ópera « SopraNova ».

El AVE MARIA más bello de la música clásica.

Alicia y Joanna Wojnowska sopranos

Bogumila Gizbert-Studnicka piano

