Concert Ensemble Vide Eglise notre Dame des anges Paris

L’Ensemble Vide lie ses voix au piano pour un voyage à travers la poésie française de la fin du XIXe aux tournants bouleversants du XXe siècle. Traversée entre mémoire, guerre et espérance.

Ce programme célèbre ce que la poésie française a de plus essentiel : sa faculté à dire l’humain au cœur du tumulte, sa faculté à répondre à l’horreur par la justesse du verbe et la lumière du son. Se mêlent, à travers les vers et la musique, la violence du siècle et la fragilité d’un monde qui vacille… mais qui persiste à chanter, à vivre.

Sous le ciel rouge, sous les appétits de sang, les voix s’élèvent encore. Par un son triste et charmant, les eaux sous les grands saules coulent ; la mémoire continue son cours, lente et obstinée.

Mais viendra le temps des adieux, celui où le lent, le petit temps s’achève, où il ne reste qu’un souvenir ému.

Pourtant, dans ce silence, quelque chose persiste : la musique joyeuse, la lune langoureuse, un éclat de beauté qui se refuse de mourir, même jusqu’à périr d’usure.

Voici que l’aurore se lève, timide et claire, comme une espérance. Dans le vacarme et la poussière, l’âme douce persiste. L’âme odorante des lis divins, souffle pur au cœur du désastre, rappelle la beauté du vivant.

Puis, dans ce dernier souffle, un mot demeure. Immense, invincible : LIBERTÉ

Poésie française mise en musique. Pièces a cappella ou accompagnées au piano.

Du samedi 06 décembre 2025 au dimanche 07 décembre 2025 :

dimanche

de 16h00 à 18h00

samedi

de 20h00 à 22h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-06T21:00:00+01:00

fin : 2025-12-07T19:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-06T20:00:00+02:00_2025-12-06T22:00:00+02:00;2025-12-07T16:00:00+02:00_2025-12-07T18:00:00+02:00

Eglise notre Dame des anges 102 bis rue de Vaugirard 75006 104 rue de VaugirardParis

https://www.ensemblevide.fr/concerts-a-venir.html