Concert Ensemble vocal Anima Requièm de Fauré Journées du patrimoine Route de Bourgogne Grancey-le-Château-Neuvelle

Concert Ensemble vocal Anima Requièm de Fauré Journées du patrimoine Route de Bourgogne Grancey-le-Château-Neuvelle dimanche 21 septembre 2025.

Concert Ensemble vocal Anima Requièm de Fauré Journées du patrimoine

Route de Bourgogne Collégiale du château Grancey-le-Château-Neuvelle Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 16:00:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

Date(s) :

2025-09-21

Le dimanche à 16h, la collégiale Saint-Jean l’Évangéliste de Grancey-le-Château-Neuvelle se transformera en écrin musical pour accueillir l’Ensemble Vocal Anima. Le public pourra y découvrir l’un des chefs-d’œuvre les plus émouvants du répertoire sacré le Requiem de Gabriel Fauré. Dans ce cadre gothique majestueux, classé monument historique, l’acoustique naturelle des voûtes met en valeur la pureté des voix et l’intensité de la musique. Cette rencontre entre patrimoine architectural et patrimoine musical promet un moment d’émotion et de beauté partagé. L’entrée est libre, avec participation au chapeau au profit du Comité d’animation pour le patrimoine et sa valorisation. Une occasion unique de vivre un concert d’exception en plein cœur du village. .

Route de Bourgogne Collégiale du château Grancey-le-Château-Neuvelle 21580 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 72 22 92 35

English : Concert Ensemble vocal Anima Requièm de Fauré Journées du patrimoine

German : Concert Ensemble vocal Anima Requièm de Fauré Journées du patrimoine

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Ensemble vocal Anima Requièm de Fauré Journées du patrimoine Grancey-le-Château-Neuvelle a été mis à jour le 2025-09-11 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)