Concert Ensemble vocal Cantarelle

39 rue du château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-28 16:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29

Comme à son habitude, les choristes et musiciens de Cantarelle vous proposeront un concert inédit.

Si pour l’heure la totalité du programme n’est pas connue, l’Ensemble vocal et instrumental Cantarelle prépare une édition pleine de nouveautés et de surprises.

Places limitées Billetterie HelloAsso à partir de 2026 sur www.cantarelle.fr .

39 rue du château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est contact@cantarelle.fr

English :

As usual, Cantarelle’s choristers and musicians will offer you a unique concert.

German :

Wie üblich werden die Chorsänger und Musiker von Cantarelle Ihnen ein völlig neues Konzert bieten.

Italiano :

Come di consueto, i coristi e i musicisti delle Cantarelle proporranno un concerto originale.

Espanol :

Como de costumbre, los coristas y músicos de Cantarelle ofrecerán un concierto original.

