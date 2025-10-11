Concert Ensemble vocal Cepheus Forges-les-Eaux

Événement musical à Forges-les-Eaux !

Samedi 11 octobre 2025 à 20h00

Église de Forges-les-Eaux

L’association Chœur en Bray ACP Saint Lucien vous invite à un concert exceptionnel de l’Ensemble Vocal CEPHEUS, sous la direction de Jean-Philippe Guibert.

✨ Cet ensemble vocal, composé d’une vingtaine de chanteurs amateurs passionnés, interprète un répertoire riche mêlant musique classique et contemporaine.

Avec près de 90 concerts à son actif, CEPHEUS s’est illustré dans de nombreux festivals tels que Voix sur Seine, Rouen Givrée, Musée en Seine ou encore le Printemps de Rouen.

Un beau moment musical en perspective dans le cadre enchanteur de l’église de Forges-les-Eaux !

Entrée libre Venez nombreux soutenir cette belle initiative locale. .

Place de Gaulle Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 6 75 07 50 63

