Concert ensemble vocal Coryphée Place de l’église Saint-Ybard

Concert ensemble vocal Coryphée

Place de l’église Eglise de Saint-Ybard Saint-Ybard Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Concert de l’Ensemble vocal Coryphée avec un ensemble instrumental.

Michael Haydn, Henry Purcell, Gabriel Fauré, Antonio Vivaldi, Jean-Marie Fichter.

Chefs de chœur Jean-Marie Fichter et Élodie Campillo.

Entrée libre. .

Place de l’église Eglise de Saint-Ybard Saint-Ybard 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 58 25 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert ensemble vocal Coryphée

L’événement Concert ensemble vocal Coryphée Saint-Ybard a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze