Concert ensemble vocal Coryphée Place de l’église Saint-Ybard

Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-13
2026-03-13
Concert de l’Ensemble vocal Coryphée avec un ensemble instrumental.
Michael Haydn, Henry Purcell, Gabriel Fauré, Antonio Vivaldi, Jean-Marie Fichter.
Chefs de chœur Jean-Marie Fichter et Élodie Campillo.
Entrée libre. .
Place de l’église Eglise de Saint-Ybard Saint-Ybard 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 58 25 53
