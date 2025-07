Concert Ensemble vocal de Fauconnières L’été à Châto Eglise Saint-Hugues Châteauneuf-sur-Isère

Eglise Saint-Hugues 3 Rue des Crozes Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Début : Vendredi 2025-07-11 20:30:00

2025-07-11

Venez découvrir ou redécouvrir l’Ensemble Vocal de Fauconnières lors d’un concert à l’occasion de l’Été à Châto ! Le cœur, dirigé par Jean-Baptiste Voinet, interprétera des chants contemporain et chants du monde ! Venez nombreux !

Eglise Saint-Hugues 3 Rue des Crozes Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes vocalfauconnieres@gmail.com

English :

Come and discover or rediscover the Ensemble Vocal de Fauconnières in concert during the Été à Châto festival! The choir, directed by Jean-Baptiste Voinet, will perform contemporary and world songs! Come one, come all!

German :

Entdecken oder wiederentdecken Sie das Ensemble Vocal de Fauconnières bei einem Konzert anlässlich des Sommers in Châto! Das Ensemble unter der Leitung von Jean-Baptiste Voinet wird zeitgenössische Lieder und Lieder aus aller Welt vortragen! Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Venite a scoprire o riscoprire l’Ensemble Vocal de Fauconnières in concerto durante l’estate a Châto! Il coro, diretto da Jean-Baptiste Voinet, eseguirà brani contemporanei e canzoni da tutto il mondo! Venite tutti!

Espanol :

Venga a descubrir o redescubrir al Ensemble Vocal de Fauconnières en concierto durante el verano en Châto El coro, dirigido por Jean-Baptiste Voinet, interpretará canciones contemporáneas y de todo el mundo Vengan todos

