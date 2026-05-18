Concert Ensemble vocal des Quatre Saisons et YaQua chanter de Centrès Centrès
Concert Ensemble vocal des Quatre Saisons et YaQua chanter de Centrès Centrès samedi 13 juin 2026.
Centrès
Concert Ensemble vocal des Quatre Saisons et YaQua chanter de Centrès
Église de Taurines Centrès Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Notre chef de chœur, grand amoureux de musique classique, ayant une confiance
aveugle en ses choristes a réuni tous les ingrédients pour réaliser un de ses rêves.
Diriger une grande chorale lors d’un concert et transmettre cet amour de la musique.
Un chef de chœur Pierre Laurent.
Deux chorales ( 50 choristes ) Ensemble Vocal des Quatre Saisons d’Onet-le-Château et YaQua Chanter de Centrès.
Une pianiste Florence Aribaut ( professeur au conservatoire de l’Aveyron ). Tout ce petit monde a travaillé d’arrache pied afin d’être à la hauteur pour vous offrir, partager avec vous le célèbre, le majestueux Te Deum de Joseph Haydn.
Ce concert se divise en trois parties.
Chaque chorale interprètera des œuvres de son répertoire, et des chants communs, dont le Te Deum , qui nécessitent puissance, complicité et harmonie. .
Église de Taurines Centrès 12120 Aveyron Occitanie +33 6 47 99 24 45 yaquaetcompagnie12120@gmail.com
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English :
Our conductor, a great lover of classical music, with blind confidence in his
in his choir members, had all the ingredients to make one of his dreams come true.
To lead a large choir in concert and pass on his love of music.
L’événement Concert Ensemble vocal des Quatre Saisons et YaQua chanter de Centrès Centrès a été mis à jour le 2026-05-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)