Concert Ensemble vocal du Conservatoire de Sarreguemines église Saint-Maurice Freyming-Merlebach

église Saint-Maurice Avenue Raymond Poincaré Freyming-Merlebach Moselle
Concert par l’ensemble vocal du Conservatoire de Sarreguemines sous la direction de Benoît Schaeffer. Brahms, ein deutsches requiem . Avec Alicia Richard soprano, Vincent Schmitt baryton et les musiciens de l’INSIEME. Entrée libre.Tout public
église Saint-Maurice Avenue Raymond Poincaré Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 98 05 26 EnsembleVocalCSgmns@gmail.com
Concert by the vocal ensemble of the Sarreguemines Conservatoire, conducted by Benoît Schaeffer. Brahms, ein deutsches requiem . With Alicia Richard soprano, Vincent Schmitt baritone and musicians from INSIEME. Free admission.
Konzert des Vokalensembles des Konservatoriums von Sarreguemines unter der Leitung von Benoît Schaeffer. Brahms, ein deutsches Requiem . Mit Alicia Richard Sopran, Vincent Schmitt Bariton und den Musikern von INSIEME. Freier Eintritt.
Concerto dell’ensemble vocale del Conservatorio di Sarreguemines diretto da Benoît Schaeffer. Brahms, ein deutsches requiem . Con Alicia Richard soprano, Vincent Schmitt baritono e i musicisti di INSIEME. Ingresso libero.
Concierto del conjunto vocal del Conservatorio de Sarreguemines dirigido por Benoît Schaeffer. Brahms, ein deutsches requiem . Con Alicia Richard soprano, Vincent Schmitt barítono y los músicos del INSIEME. Entrada gratuita.
