Concert Ensemble vocal du Conservatoire de Sarreguemines église Saint-Maurice Freyming-Merlebach

Concert Ensemble vocal du Conservatoire de Sarreguemines

église Saint-Maurice Avenue Raymond Poincaré Freyming-Merlebach Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15 21:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Concert par l’ensemble vocal du Conservatoire de Sarreguemines sous la direction de Benoît Schaeffer. Brahms, ein deutsches requiem . Avec Alicia Richard soprano, Vincent Schmitt baryton et les musiciens de l’INSIEME. Entrée libre.Tout public

0 .

église Saint-Maurice Avenue Raymond Poincaré Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 98 05 26 EnsembleVocalCSgmns@gmail.com

English :

Concert by the vocal ensemble of the Sarreguemines Conservatoire, conducted by Benoît Schaeffer. Brahms, ein deutsches requiem . With Alicia Richard soprano, Vincent Schmitt baritone and musicians from INSIEME. Free admission.

German :

Konzert des Vokalensembles des Konservatoriums von Sarreguemines unter der Leitung von Benoît Schaeffer. Brahms, ein deutsches Requiem . Mit Alicia Richard Sopran, Vincent Schmitt Bariton und den Musikern von INSIEME. Freier Eintritt.

Italiano :

Concerto dell’ensemble vocale del Conservatorio di Sarreguemines diretto da Benoît Schaeffer. Brahms, ein deutsches requiem . Con Alicia Richard soprano, Vincent Schmitt baritono e i musicisti di INSIEME. Ingresso libero.

Espanol :

Concierto del conjunto vocal del Conservatorio de Sarreguemines dirigido por Benoît Schaeffer. Brahms, ein deutsches requiem . Con Alicia Richard soprano, Vincent Schmitt barítono y los músicos del INSIEME. Entrada gratuita.

L’événement Concert Ensemble vocal du Conservatoire de Sarreguemines Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2025-10-27 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH