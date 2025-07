CONCERT ENSEMBLE VOCAL LES ALÉAS Montpellier

1744 Avenue Albert Einstein Montpellier Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

À travers les arrangements sélectionnés ou créés pour l’occasion, le sextuor va parcourir les époques et les genres en revisitant à la fois de grands airs d’opéra et de la chanson française, des musiques traditionnelles et des dessins animés. Avec notamment La vie en rose, la Habanera de Carmen, Besame Mucho, Les feuilles mortes, My Lord, La valse à mille temps…

Ces jeunes chanteuses et chanteurs cherchent à sortir de la vision parfois austère et élitiste de la musique classique tout en revendiquant son essence lyrique !

Avec Amélie Raison (soprano), Alexia Macbeth (mezzo-soprano), Lauriane Le Prev (alto), Etienne Combier (ténor), Jérome Wukovits (ténor) et Milan Faure (basse).

Un concert original en perspective… un moment de pur bonheur musical !!

Sur réservation .

1744 Avenue Albert Einstein Montpellier 34000 Hérault Occitanie

