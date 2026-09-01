Informations pratiques

Ambrugeat

Concert ensemble vocal Locus

Ambrugeat Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Concert de l’ensemble vocal Locu en l’église d’Ambrugeat.

Au programme : Sermisy, Bruckner, Passereau, Schubert, Jenkins …

Participation libre .

Ambrugeat 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 95 15 73

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English : Concert ensemble vocal Locus

L’événement Concert ensemble vocal Locus Ambrugeat a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze