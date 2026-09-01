AGENDA · Ambrugeat
Concert ensemble vocal Locus Ambrugeat
samedi 19 septembre 2026 · Ambrugeat
Informations pratiques
Ambrugeat
Concert ensemble vocal Locus
Ambrugeat Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Concert de l’ensemble vocal Locu en l’église d’Ambrugeat.
Au programme : Sermisy, Bruckner, Passereau, Schubert, Jenkins …
Participation libre .
Ambrugeat 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 95 15 73
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English : Concert ensemble vocal Locus
L’événement Concert ensemble vocal Locus Ambrugeat a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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