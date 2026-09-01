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AGENDA · Ambrugeat

Concert ensemble vocal Locus Ambrugeat

samedi 19 septembre 2026 · Ambrugeat

Concert ensemble vocal Locus Ambrugeat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Ville
19250 Ambrugeat
Département
Corrèze
Tarif

Ambrugeat

Concert ensemble vocal Locus

Ambrugeat Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Concert de l’ensemble vocal Locu en l’église d’Ambrugeat.
Au programme : Sermisy, Bruckner, Passereau, Schubert, Jenkins …
Participation libre   .

Ambrugeat 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 95 15 73 

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English : Concert ensemble vocal Locus

L’événement Concert ensemble vocal Locus Ambrugeat a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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