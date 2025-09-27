Concert Ensemble Vocal Marie Nodier Église La Chailleuse

Église 10 Place de la Mairie La Chailleuse Jura

Début : 2025-09-27 20:30:00

Le samedi 27 septembre à 20h30, l’Ensemble Vocal Marie Nodier vous donne rendez-vous pour un concert exceptionnel à l’église de Saint-Laurent-la-Roche mêlant création musicale, poésie et traditions populaires.

32 choristes dirigés par Jean-Jacques Dorier, accompagnés par la guitare, le violoncelle, la harpe, les percussions, vous font voyager dans l’univers de la musique folk.

Au programme de ce concert, des chansons anglo-saxonnes des années 60 et 70 (Beatles, Simon et Garfunkel, Bob Dylan, Crosby Stills and Nash), des chants du monde de la Hongrie au Proche-Orient et de nombreux titres de l’album récemment enregistré avec le mythique groupe breton Tri Yann.

Parmi les chanteuses et chanteurs, certains sont également musiciens et l’Ensemble Vocal bénéficie largement de leurs talents harpe, violoncelle, accordéon diatonique, Tampura. Sans oublier Jean-Jacques Dorier, le chef de chœur, multi-instrumentiste sur de nombreux instruments à cordes.

Ce concert est organisé au profit de la restauration de l’église de Saint-Laurent-la-Roche. .

Église 10 Place de la Mairie La Chailleuse 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 46 27 45 amivesaintlaurent@gmail.com

