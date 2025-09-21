CONCERT ENSEMBLE VOCAL MEGAWATTS Bourg-Madame

CONCERT ENSEMBLE VOCAL MEGAWATTS

Bourg-Madame Pyrénées-Orientales

Concert de l’ensemble vocal de Perpignan Megawatts à l’église de Bourg-Madame le dimanche 21 septembre à 11h15.
Entrée gratuite.
Bourg-Madame 66760 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 52 41 

English :

Concert by Perpignan vocal ensemble Megawatts at Bourg-Madame church on Sunday September 21 at 11:15 am.
Free admission.

German :

Konzert des Vokalensembles Megawatts aus Perpignan in der Kirche von Bourg-Madame am Sonntag, den 21. September um 11.15 Uhr.
Eintritt frei.

Italiano :

Concerto dell’ensemble vocale Megawatts di Perpignan presso la chiesa di Bourg-Madame domenica 21 settembre alle 11.15.
Ingresso libero.

Espanol :

Concierto del conjunto vocal Megawatts de Perpiñán en la iglesia de Bourg-Madame el domingo 21 de septiembre a las 11.15 h.
Entrada gratuita.

