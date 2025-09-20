Concert ensemble vocal MélodHin Espace Culturel d’Ergersheim Ergersheim

Place de la Mairie d’Ergersheim Ergersheim Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-09-20 20:00:00

fin : 2025-09-20 21:30:00

2025-09-20

Nous sommes un chœur a capella, donc sans instrument pour soutenir les voix, un exercice périlleux qui exige harmonie et justesse de ton et de rythme.

Nos 15 voix se mêlent, se répondent, vibrent avec émotion sous la houlette d’Henri Hebting, notre chef. Nous chantons uniquement en anglais et puisons notre répertoire dans le Gospel, le Jazz, mais aussi la Pop !

La qualité et l’émotion de notre interprétation surprennent souvent ceux et celles qui ne nous connaissent pas, la première fois qu’ils ou elles nous entendent.

Alors venez nous découvrir ou nous retrouver dans ce très bel espace culturel d’Ergersheim situé dans la chapelle de l’ancien couvent. .

Place de la Mairie d’Ergersheim Ergersheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 89 86 09 29 fender.vincent@gmail.com

L’événement Concert ensemble vocal MélodHin Espace Culturel d’Ergersheim Ergersheim a été mis à jour le 2025-09-14 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig