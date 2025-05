Concert ensemble vocal Nunc Dimittis – L’Hôme-Chamondot, 30 mai 2025 20:45, L'Hôme-Chamondot.

Concert du groupe vocal « Nunc Dimittis », dirigé par Olivier Sans. Chants sacrés polyphoniques a capella. Entrée à libre participation.

Eglise saint Martin

L’Hôme-Chamondot 61290 Orne Normandie +33 6 16 12 29 82

English : Concert ensemble vocal Nunc Dimittis

Concert by the « Nunc Dimittis » vocal group, directed by Olivier Sans. A capella polyphonic sacred songs. Admission free.

German :

Konzert der Vokalgruppe « Nunc Dimittis » unter der Leitung von Olivier Sans. Polyphone geistliche A-cappella-Gesänge. Eintritt bei freier Teilnahme.

Italiano :

Concerto del gruppo vocale « Nunc Dimittis », diretto da Olivier Sans. Canti sacri polifonici a cappella. Ingresso libero.

Espanol :

Concierto del grupo vocal « Nunc Dimittis », dirigido por Olivier Sans. Canciones sacras polifónicas a capella. Entrada gratuita.

