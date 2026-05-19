Rigny-Ussé

Concert Ensemble vocal Passerelles

Rue des Fougères Rigny-Ussé Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 17:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Concert Dimanche 7 juin 17h00

Ensemble vocal Passerelles composé d’une vingtaine de choristes venant d’horizons artistiques variés sous la direction de Mathieu Bolcato.

Chansons du monde, créations, musiques de films, chants du XVe siècle…

Réservation souhaitée

Concert Dimanche 7 juin 17h00

Ensemble vocal Passerelles composé d’une vingtaine de choristes venant d’horizons artistiques variés sous la direction de Mathieu Bolcato.

Chansons du monde, créations, musiques de films, chants du XVe siècle…

Réservation souhaitée 12 .

Rue des Fougères Rigny-Ussé 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 70 05 93 90 criss.sorolla@wanadoo.fr

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English :

Passerelles vocal ensemble: 17 singers from a variety of artistic backgrounds, directed by Mathieu Bolcato.

L’événement Concert Ensemble vocal Passerelles Rigny-Ussé a été mis à jour le 2026-05-19 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme