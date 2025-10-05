Concert Ensemble vocal Phaëlla Abbaye de Graville Le Havre

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-10-05 15:30:00

Avec plus de 200 concerts à leur actif, cette chorale gospel enchante chaque lieu où elle se produit.

Émotion garantie !

Le groupe vocal Phaella créé au Havre en 2001 regroupe des hommes et des femmes ayant une passion commune le Gospel. Le groupe se produit tant au profit de causes caritatives ou humanitaires que pour des événements privés ou officiels.

Des personnalités différentes, mais un cœur en commun pour l’amour de la musique et du partage.

Ses choristes vous feront vivre des moments de joie et d’émotion avec les incontournables du gospel bien sûr, mais aussi des titres aux sonorités soul, rhythm and blues, voire pop.

Accompagnement piano Baptiste Job .

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00 mah@lehavre.fr

