Concert ensemble vocal SEI Temple Protestant Bayonne
Concert ensemble vocal SEI Temple Protestant Bayonne samedi 28 mars 2026.
Concert ensemble vocal SEI
Temple Protestant 20 Rue Albert Premier Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Sei est un ensemble vocal de 5 chanteurs et 1 chanteuse, qui interprète des polyphonies traditionnelles et de la Renaissance, profanes et sacrées. .
Temple Protestant 20 Rue Albert Premier Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert ensemble vocal SEI
L’événement Concert ensemble vocal SEI Bayonne a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Bayonne