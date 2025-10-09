Concert Ensemble Vox Campus à l’Eglise Saint Sauveur Quai Maubec La Rochelle

Concert Ensemble Vox Campus à l’Eglise Saint Sauveur

Quai Maubec Eglise Saint Sauveur La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:00:00

fin : 2026-04-18 22:00:00

Date(s) :

2026-04-18

L’ensemble Vox Campus et un chœur et un orchestre universitaire angevin qui rassemble les amateurs de musique symphonique. Cette année, l’ensemble est en tournée de printemps dans la Charente et Charente-Maritime et vous propose un programme varié.

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Quai Maubec Eglise Saint Sauveur La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 99 19 14 voxcampusangers49@gmail.com

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English :

The Vox Campus ensemble is a university choir and orchestra from Angers that brings together lovers of symphonic music. This year, the ensemble is on a spring tour of the Charente and Charente-Maritime regions, offering a varied program.

L’événement Concert Ensemble Vox Campus à l’Eglise Saint Sauveur La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-18 par Nous La Rochelle