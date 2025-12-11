Concert Ensemble Vox’Echos Place de l’Hôtel de ville Aix-en-Provence

Concert Ensemble Vox’Echos

Lundi 26 janvier 2026 à partir de 17h30. Place de l’Hôtel de ville Hôtel de ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-26 17:30:00

fin : 2026-01-26

Date(s) :

2026-01-26

Concert piano et chants avec l’Ensemble Vox’Echos

Trois chanteuses une soprano, deux mezzosopranos Solos et duos, une pianiste interprètent douze pièces en italien et une en français (Baroque, classique et 19e). Arias, canzonette, airs d’opéra, mélodies. .

Place de l’Hôtel de ville Hôtel de ville Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 71 36 43 98

English :

Piano and vocal concert with the Vox’Echos Ensemble.

