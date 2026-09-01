Informations pratiques

Aurignac

CONCERT : ENSEMBLE ZÉPHIRE ET FLORE

EGLISE SAINT-PIERRE Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Un concert de musique baroque à l’église Saint-Pierre.

Spécialisé dans la musique baroque des 12 ème et 13 ème siècles, cet ensemble formé de la chanteuse soprane Delphine Canal, de la flûtiste Elodie Mourlhou et du claveciniste Gilbert Vergé-Borderolle, interprètera des oeuvres de Leclair, Boismortier, Loeillet, Bach…

Participation libre .

EGLISE SAINT-PIERRE Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

A baroque music concert at Saint-Pierre Church.

L’événement CONCERT : ENSEMBLE ZÉPHIRE ET FLORE Aurignac a été mis à jour le 2026-09-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE