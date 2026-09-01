UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Aurignac

CONCERT : ENSEMBLE ZÉPHIRE ET FLORE Aurignac

dimanche 20 septembre 2026 · Aurignac

CONCERT : ENSEMBLE ZÉPHIRE ET FLORE Aurignac

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
EGLISE SAINT-PIERRE
Ville
31420 Aurignac
Département
Haute-Garonne
Tarif

Aurignac

CONCERT : ENSEMBLE ZÉPHIRE ET FLORE

EGLISE SAINT-PIERRE Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Un concert de musique baroque à l’église Saint-Pierre.
Spécialisé dans la musique baroque des 12 ème et 13 ème siècles, cet ensemble formé de la chanteuse soprane Delphine Canal, de la flûtiste Elodie Mourlhou et du claveciniste Gilbert Vergé-Borderolle, interprètera des oeuvres de Leclair, Boismortier, Loeillet, Bach…

Participation libre   .

EGLISE SAINT-PIERRE Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A baroque music concert at Saint-Pierre Church.

L’événement CONCERT : ENSEMBLE ZÉPHIRE ET FLORE Aurignac a été mis à jour le 2026-09-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Aurignac (Haute-Garonne)