Menés par Claudia Christiansen, les musiciens de Ma Non Troppo et les chanteurs d’A Voix Nue seront à l’église ND de la Sagesse le 28 mars. Nous vous donnons rendez-vous à partir de 20h au 2 place Jean Vilar (Paris 13e).

Entrée libre.

Les ensembles « À Voix Nue » (vocal) et « Ma Non Troppo » (instrumental baroque) en concert le 28 mars.

Le samedi 28 mars 2026

de 20h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Eglise Notre Dame de La Sagesse 2 place Jean Vilar 75013 Paris

https://www.facebook.com/Avoixnue/ https://www.facebook.com/Avoixnue/



