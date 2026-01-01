Concert Ensembles de cuivres Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson
Concert Ensembles de cuivres Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson mardi 13 janvier 2026.
Concert Ensembles de cuivres
Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-01-13 18:00:00
fin : 2026-01-13 19:00:00
Date(s) :
2026-01-13
Classes de trompette, trombone, et autres instruments à vent du Conservatoire
Le quintette de cuivres, le grand ensemble de cuivres et l’ensemble d’improvisation jazz présenteront un répertoire varié, mais toujours entraînant !
Tout public GratuitTout public
0 .
Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 84 09 09 mediatheque@ccbpam.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Conservatory trumpet, trombone and other wind instrument classes
The brass quintet, the large brass ensemble and the jazz improvisation ensemble will present a varied, but always exciting repertoire!
Open to all? Free
L’événement Concert Ensembles de cuivres Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-01-07 par OT PONT A MOUSSON