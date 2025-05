Concert ensembles vocaux et instrumentaux – La Grange à Sons Mirecourt, 27 juin 2025 20:00, Mirecourt.

Vosges

Concert ensembles vocaux et instrumentaux La Grange à Sons Cours Stanislas Mirecourt Vosges

Concert ensembles vocaux et instrumentaux.

Concert des classes de claviers actuels, des chorales et de l’ensemble Musiques du Monde de l’école intercommunale de musique.

Quels compositeurs ? Quels films ? Chansons françaises (Bourvil, Indila, Mentissa, Balavoine, Brel, Goldman, Zaho de Sagazan, Gainsbourg, Salvador), musiques traditionnelles, gospel.

Direction Julie AubertTout public

La Grange à Sons Cours Stanislas

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 47 08 ecole-musique@ccmirecourtdompaire.fr

English :

Concert vocal and instrumental ensembles.

Concert by current keyboard classes, choirs and the Musiques du Monde ensemble from the intercommunal music school.

Which composers? Which films? French songs (Bourvil, Indila, Mentissa, Balavoine, Brel, Goldman, Zaho de Sagazan, Gainsbourg, Salvador), traditional music, gospel.

Direction Julie Aubert

German :

Konzert Vokal- und Instrumentalensembles.

Konzert der aktuellen Keyboardklassen, der Chöre und des Ensembles Musiques du Monde der interkommunalen Musikschule.

Welche Komponisten? Welche Filme? Französische Chansons (Bourvil, Indila, Mentissa, Balavoine, Brel, Goldman, Zaho de Sagazan, Gainsbourg, Salvador), traditionelle Musik, Gospel.

Leitung Julie Aubert

Italiano :

Concerto ensemble vocali e strumentali.

Concerto delle attuali classi di tastiera, dei cori e dell’ensemble World Music della scuola di musica intercomunale.

Quali compositori? Quali film? Canzoni francesi (Bourvil, Indila, Mentissa, Balavoine, Brel, Goldman, Zaho de Sagazan, Gainsbourg, Salvador), musica tradizionale, gospel.

Diretto da Julie Aubert

Espanol :

Concierto conjuntos vocales e instrumentales.

Concierto de las actuales clases de teclado, coros y el conjunto de Músicas del Mundo de la escuela intermunicipal de música.

¿Qué compositores? ¿Qué películas? Canciones francesas (Bourvil, Indila, Mentissa, Balavoine, Brel, Goldman, Zaho de Sagazan, Gainsbourg, Salvador), música tradicional, gospel.

Dirigido por Julie Aubert

