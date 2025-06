Concert entre classique et swing à Saint-rémy – Saint-Rémy 22 juin 2025 17:00

La nouvelle association culturelle Au Prieuré des Arts (Saint-Rémy) cofondée par Bérengère Dupin et Catherine Terrassin organise son premier concert dédié au chant, entre classique et swing, le dimanche 22 juin 2025 à 17h en l’église de Saint-Rémy.

Le Chœur de Printemps, créé pour l’occasion, accompagné au piano par Ilka Slovackova, présentera un répertoire où se côtoient Gabriel Fauré et les Beatles.

Judith Charron, soprano et pianiste, invitée d’honneur d’Au Prieuré des Arts, interprétera son programme Heure Bleue où poésie et émotion se rencontrent pour un moment suspendu dans le temps. .

Rue de l’Église

Saint-Rémy 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine auprieuredesarts@gmail.com

