Concert Entre deux Tribute Céline Dion Rue Charles de Gaulle Gérardmer
Concert Entre deux Tribute Céline Dion Rue Charles de Gaulle Gérardmer vendredi 17 avril 2026.
Concert Entre deux Tribute Céline Dion
Rue Charles de Gaulle Place du Vieux Gérardmé Gérardmer Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-17 19:30:00
fin : 2026-04-17 22:30:00
Date(s) :
2026-04-17
Que vous soyez un fan inconditionnel ou simplement là pour passer une soirée mémorable entre amis ou en famille, on vous attend pour célébrer ce répertoire légendaire !Tout public
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Rue Charles de Gaulle Place du Vieux Gérardmé Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 12 89 contact@sdfge.fr
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English :
Whether you’re a die-hard fan or just here to spend a memorable evening with friends and family, we’re waiting for you to celebrate this legendary repertoire!
L’événement Concert Entre deux Tribute Céline Dion Gérardmer a été mis à jour le 2026-03-23 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES