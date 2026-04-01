Concert Entre deux Tribute Céline Dion Rue Charles de Gaulle Gérardmer

Concert Entre deux Tribute Céline Dion

Rue Charles de Gaulle Place du Vieux Gérardmé Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-17 19:30:00

fin : 2026-04-17 22:30:00

Date(s) :

2026-04-17

Que vous soyez un fan inconditionnel ou simplement là pour passer une soirée mémorable entre amis ou en famille, on vous attend pour célébrer ce répertoire légendaire !Tout public

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Rue Charles de Gaulle Place du Vieux Gérardmé Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 12 89 contact@sdfge.fr

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English :

Whether you’re a die-hard fan or just here to spend a memorable evening with friends and family, we’re waiting for you to celebrate this legendary repertoire!

L’événement Concert Entre deux Tribute Céline Dion Gérardmer a été mis à jour le 2026-03-23 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES