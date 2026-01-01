Concert Entre Dos Almas précédé d’un atelier de chant et percussions corporelles au 18 Castelfranc

Concert Entre Dos Almas précédé d’un atelier de chant et percussions corporelles au 18

Entre dos Almas

Un duo de musiciennes chanteuses franco-brésilien qui compose des arrangements polyphoniques originaux à partir de chants folkloriques et séculaires de toute l'Amérique latine et du pourtour ibérique. Leur répertoire s'articule autour du thème du féminin avec une majorité d'œuvres composées par des femmes. Elles proposent un concert interactif et participatif où le public est invité à chanter et jouer des percussions avec elles, nous emportant dans un voyage immersif gorgé de soleil.

33 avenue de la Bastide Castelfranc 46140 Lot Occitanie

Entre dos Almas

A Franco-Brazilian duo of female musicians and singers who compose original polyphonic arrangements of folk and secular songs from all over Latin America and Iberia

