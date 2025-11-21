[CONCERT] Entre Jupiter et Neptune Couvent des Jacobins – Centre des congrès Rennes

[CONCERT] Entre Jupiter et Neptune Couvent des Jacobins – Centre des congrès Rennes Vendredi 21 novembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

8€, sur inscription, réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.

Redécouvrez des compositions de Haydn, Mozart et Brahms avec l’Orchestre National de Bretagne

Ce concert présente une trilogie d’œuvres majeures du répertoire classique, signées Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart et Johannes Brahms, sous la direction de Nicolas Ellis.

De l’énergie de Haydn aux mélodies envoûtantes de Brahms en passant pas le classissisme presque romantique de Mozart, ce concert promet d’apporter émerveillement et émotions fortes.

**Programme :**

* Joseph Haydn, Symphonie n°39 “La mer troublée” en Sol mineur, Hob. l:39

* Wolfgang Amadeus Mozart, Symphonie n°41 “Jupiter” en Do Majeur, K.551

* Johannes Brahms, Concerto pour violon en Ré Majeur, Op.77

**Infos pratiques**

* > Places limitées

* > 8€

* > Réservation au CMI Rennes **avant le vendredi 17 novembre.**

Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des [établissements membres](https://cmi.univ-rennes.fr/membres-et-partenaires) du CMI Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-21T20:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-21T22:00:00.000+01:00

Couvent des Jacobins – Centre des congrès couvent des jacobins, rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine