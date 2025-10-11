Concert Entre son et lumière Château de Montautre Fromental
Château de Montautre 1, Montautre Fromental Haute-Vienne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Entre Ombre et Lumière vous êtes ici Sur La Frontière ! Sylvie Celestin (chant et saxophone) et Sébastien Meyer (piano et guitare) du groupe Vercors en Duo présentent des œuvres de Barbara, Bashung, Ray Charles… Soirée suivie du pot de l’amitié. .
Château de Montautre 1, Montautre Fromental 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 53 00 45 contact@chateau-de-montautre.fr
