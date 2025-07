Concert Entre terre et ciel, Ensemble vocal lyonnais Profora Église Saint Louis Vichy

Concert Entre terre et ciel, Ensemble vocal lyonnais Profora

Église Saint Louis Rue Georges Clémenceau Vichy Allier

Début : Jeudi 2025-07-17 18:00:00

fin : 2025-07-17 19:00:00

2025-07-17

Entre Terre et Ciel met en tension le labeur des humains et la grâce et le repos qu’ils attendent du ciel. Les chansons traditionnelles et comptines enfantines illustrent le chemin parcouru sur terre, elles s’opposent aux pièces sacrées.

Église Saint Louis Rue Georges Clémenceau Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes profora.evl@gmail.com

English :

entre Terre et Ciel » (« Between Heaven and Earth ») sets human toil in tension with the grace and rest they expect from heaven. Traditional songs and nursery rhymes illustrate the path taken on earth, and contrast with sacred pieces.

German :

« Zwischen Erde und Himmel » stellt die harte Arbeit der Menschen in ein Spannungsverhältnis zu der Gnade und Ruhe, die sie vom Himmel erwarten. Traditionelle Lieder und Kinderreime illustrieren den Weg, den wir auf der Erde zurückgelegt haben, und stehen im Gegensatz zu den heiligen Stücken.

Italiano :

« Entre Terre et Ciel » (Tra cielo e terra) contrappone la fatica degli esseri umani alla grazia e al riposo che si aspettano dal cielo. Canzoni tradizionali e filastrocche illustrano il cammino percorso sulla terra e si contrappongono a brani sacri.

Espanol :

« Entre Terre et Ciel » (Entre el Cielo y la Tierra) contrasta el trabajo del ser humano con la gracia y el descanso que espera del cielo. Canciones tradicionales y canciones infantiles ilustran el camino recorrido en la tierra y contrastan con piezas sacras.

