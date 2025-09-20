Concert Entre Terre et Ciel Kuttolsheim

Le Bon Tempérament est un ensemble vocal et instrumental original une centaine de musiciens de toutes les générations s’y retrouvent dans différents chœurs, au sein d’un ensemble instrumental ou de l’orchestre symphonique. Depuis sa création en 1987, le Bon Tempérament organise un stage d’été rassemblant tous ses membres. Entre Terre et Ciel a été présenté en Août dans le Lauragais à Bram, Sorèze et Saint-Félix-Lauragais.

Avec son programme Entre Terre et Ciel, le Bon Tempérament vous invite à découvrir ou redécouvrir l’ultime chef d’œuvre de Mozart, la Messe de Requiem en ré mineur (KV 626) composée en 1791, interprétée par le chœur d’adulte, les solistes et l’orchestre du Bon Tempérament. D’autres surprises musicales viendront agrémenter ce programme avec les musiciens et autres chœurs du Bon Tempérament jeunes et enfants notamment.

Dans la première partie de ce concert alternent Chœur des jeunes et Chœur des enfants. Les jeunes interprètent le touchant Hallelujah de Leonard Cohen. Wolfgang et moi, sur une musique de Marie Paule Belle, évoque de façon humoristique la figure de Nannerl, sœur aînée de Mozart. Le chœur des enfants poursuit avec cette Polonaise pour W.A. de Mozart, arrangée par Henry O. Millsby dans un esprit de jazz vocal. Un Poco Loco est une chanson du film d’animation Coco personnage transporté dans le pays des morts. Peu à peu nous entrons dans la thématique de ce concert, à savoir la messe des morts. Ainsi La Danse macabre, poème symphonique composé par Camille Saint-Saëns évoque-t-elle la mort et le bal conduit par Satan jusqu’au chant du coq. L’arrangement orchestral est de Chloé Rozaire qui dirige le Chœur des jeunes.

La deuxième partie de ce concert est consacrée à de larges extraits du Requiem de Mozart, pour solistes, chœur et orchestre, une des œuvres les plus célèbres du répertoire religieux de tous les temps.

rue de l’Eglise Kuttolsheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 9 52 39 57 89 lebontemperament@gmail.com

