Concert Entre Terre et Ciel Soultz-les-Bains samedi 27 septembre 2025.

rue de l’église Soultz-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-09-27 20:00:00

2025-09-27

Avec son programme « Entre Terre et Ciel », l’ensemble vocal et instrumental Le Bon Tempérament vous invite à découvrir ou redécouvrir l’ultime chef d’œuvre de Mozart, la Messe de Requiem en ré mineur. D’autres surprises musicales viendront agrémenter ce programme avec les musiciens et les différents chœurs du Bon Tempérament.

Dans la première partie de ce concert, Chœur des jeunes et Chœur des enfants alterneront. Les jeunes interprètent le touchant Hallelujah de Leonard Cohen. Wolfgang et moi, sur une musique de Marie Paule Belle, évoque de façon humoristique la figure de Nannerl, sœur aînée de Mozart. Le chœur des enfants poursuit avec cette jazzy Polonaise pour W.A. Un Poco Loco est une chanson du film d’animation Coco transporté dans le pays des morts. Peu à peu nous entrons dans la thématique de ce concert avec La Danse macabre, poème symphonique composé par Camille Saint-Saëns qui évoque la mort et le bal conduit par Satan jusqu’au chant du coq.

La deuxième partie de ce concert est consacrée à de larges extraits du Requiem de Mozart pour solistes, chœur et orchestre, une des œuvres les plus célèbres du répertoire religieux de tous les temps. .

rue de l’église Soultz-les-Bains 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 9 52 39 57 89 lebontemperament@gmail.com

