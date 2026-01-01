Concert Entre vous et Moi Cany-Barville
Concert Entre vous et Moi Cany-Barville vendredi 30 janvier 2026.
Concert Entre vous et Moi
8 place du 8 Mai 1945 Cany-Barville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 19:00:00
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Concert avec Entre vous et moi , au café des glaces
Gratuit Tout public .
8 place du 8 Mai 1945 Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Entre vous et Moi
L’événement Concert Entre vous et Moi Cany-Barville a été mis à jour le 2025-09-22 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre