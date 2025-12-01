Concert Entre vous et moi Le Yard Étretat

Concert Entre vous et moi

Le Yard 37 Rue Alphonse Karr Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 21:30:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Le 20 décembre “entre vous et moi” vient fêter Noël en avance au Yard avec de magiques reprises et en duo cette fois ! .

Le Yard 37 Rue Alphonse Karr Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie normandie37@le-yard.com

English : Concert Entre vous et moi

L’événement Concert Entre vous et moi Étretat a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie