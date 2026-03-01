Concert Entre Vous & Moi Le Yard Étretat

Concert Entre Vous & Moi

Le Yard 37 Rue Alphonse Karr Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 21:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Venez danser sur des reprises des années 80 (Souchon, M, Noir Désir, Calogero, Eicher… ) dans l’atmosphère unique du Yard, un établissement emblématique situé en plein coeur d’Etretat. .

Le Yard 37 Rue Alphonse Karr Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie normandie37@le-yard.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Entre Vous & Moi

L’événement Concert Entre Vous & Moi Étretat a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie