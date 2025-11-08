Concert Entresol Temple (église réformée) Portes-lès-Valence

Concert Entresol

Temple (église réformée) 9 Rue Émile Zola Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 18:00:00

fin : 2025-11-08 18:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Venez passer un bon moment avec le Choeur d’Hommes du Dauphiné !

.

Temple (église réformée) 9 Rue Émile Zola Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@entresol.org

English :

Come and have a good time with the Choeur d’Hommes du Dauphiné!

German :

Verbringen Sie eine gute Zeit mit dem Choeur d’Hommes du Dauphiné!

Italiano :

Venite a divertirvi con il Choeur d’Hommes du Dauphiné!

Espanol :

¡Venga a divertirse con el Choeur d’Hommes du Dauphiné!

L’événement Concert Entresol Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2025-10-28 par Valence Romans Tourisme