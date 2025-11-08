Concert Entresol Temple (église réformée) Portes-lès-Valence
Concert Entresol Temple (église réformée) Portes-lès-Valence samedi 8 novembre 2025.
Concert Entresol
Temple (église réformée) 9 Rue Émile Zola Portes-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Début : 2025-11-08 18:00:00
fin : 2025-11-08 18:00:00
2025-11-08
Venez passer un bon moment avec le Choeur d’Hommes du Dauphiné !
contact@entresol.org
English :
Come and have a good time with the Choeur d’Hommes du Dauphiné!
German :
Verbringen Sie eine gute Zeit mit dem Choeur d’Hommes du Dauphiné!
Italiano :
Venite a divertirvi con il Choeur d’Hommes du Dauphiné!
Espanol :
¡Venga a divertirse con el Choeur d’Hommes du Dauphiné!
L’événement Concert Entresol Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2025-10-28 par Valence Romans Tourisme