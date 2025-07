Concert Enzo Enzo, Romain Didier et Catherine Petit « Virée Douce » Léobard

Tarif : – – 65 EUR

Début : 2025-08-12 20:30:00

Quel bonheur de voir réunis pour ce projet ces trois artistes . Quelle belle écoute etquelle extraordinaire complicité.

Il y a déjà quelque temps que mûrissait l’idée de choisir dans leur répertoire une vingtaine de chansons, dont quelques perles rares jamais chantées en public.

Trente ans de collaboration entre Romain Didier et Enzo Enzo. Depuis leur première rencontre à l’Olympia , de la première chanson composée par lui pour elle, des perles en veux-tu en voilà, aux trésors extraits de la Cantate pour un Coeur Bleu, àPinocchio court toujours, “Chacun sa famille”, à Pantoum composé sur des poèmes, jusqu’aux dernières nées jamais interprétées encore.

Il chante des chansons d’elle, elle de lui, eux trois se mêlent, s’entremêlent, se répondent à travers leurs voix et instruments.

Douceur, tendresse, écoute, partage durant une heure et demie, et de beaux éclats de rire entre les chansons lorsque Romain, Cathy et Enzo Enzo évoquent la genèse de cette création.

Le ton est libre truffé de souvenirs complices et de piques parfaitement amicales ! Une soirée pleine de complicité et de poésie.

Première partie avec Joce Ballerat. .

La Scénette Léobard 46300 Lot Occitanie +33 6 62 78 25 33 contact@scenette.fr

English :

What a joy to see these three artists together for this project. What wonderful listening and extraordinary complicity.

The idea of choosing some twenty songs from their repertoire, including a few rare gems never sung in public, had been brewing for some time.

Thirty years of collaboration between Romain Didier and Enzo Enzo. From their first meeting at L’Olympia, to the first song he wrote for her, to « Les perles en veux-tu en voilà », to treasures from Cantate pour un Coeur Bleu, to Pinocchio court toujours, Chacun sa famille, Pantoum composed on poems, to the latest never-before-performed songs.

He sings songs by her, she by him, the three of them blending, intermingling and responding to each other through their voices and instruments.

Softness, tenderness, listening, sharing for an hour and a half, and lots of laughter between songs when Romain, Cathy and Enzo Enzo talk about the genesis of this creation.

The tone is free, full of complicit memories and perfectly friendly jabs! An evening full of complicity and poetry.

German :

Was für eine Freude, diese drei Künstler für dieses Projekt vereint zu sehen. Was für ein wunderbarer Zuhörer und was für eine außergewöhnliche Komplizenschaft.

Schon seit einiger Zeit reifte die Idee, aus ihrem Repertoire etwa 20 Lieder auszuwählen, darunter einige seltene Perlen, die noch nie öffentlich gesungen wurden.

Romain Didier und Enzo Enzo arbeiten seit dreißig Jahren zusammen. Seit ihrer ersten Begegnung im Olympia, vom ersten Lied, das er für sie komponiert hat, über Perlen in allen Variationen, Schätze aus der Cantate pour un Coeur Bleu, Pinocchio court toujours, ?Chacun sa famille?, Pantoum, das auf Gedichten basiert, bis hin zu den letzten, noch nie gespielten Stücken.

Er singt Lieder von ihr, sie singt Lieder von ihm, die drei vermischen sich, verflechten sich, antworten einander mit ihren Stimmen und Instrumenten.

Sanftheit, Zärtlichkeit, Zuhören, Teilen während eineinhalb Stunden und schöne Lachanfälle zwischen den Liedern, wenn Romain, Cathy und Enzo Enzo über die Entstehung dieser Kreation sprechen.

Der Ton ist frei, gespickt mit komplizenhaften Erinnerungen und perfekt freundschaftlichen Seitenhieben! Ein Abend voller Komplizenschaft und Poesie.

Italiano :

Che gioia vedere questi tre artisti insieme per questo progetto. Che ascolto meraviglioso e che straordinaria complicità.

L’idea di scegliere una ventina di canzoni del loro repertorio, tra cui alcune gemme rare mai cantate in pubblico, era in cantiere da tempo.

Romain Didier ed Enzo Enzo lavorano insieme da trent’anni. Dal loro primo incontro all’Olympia, alla prima canzone scritta da lui per lei, alle perle en veux-tu en voilà, ai tesori di Cantate pour un Coeur Bleu, a Pinocchio court toujours, Chacun sa famille, Pantoum composto su poesie, fino alle ultime canzoni mai eseguite prima.

Lui canta le sue canzoni, lei canta le sue, e i tre si mescolano, si intersecano e si rispondono a vicenda attraverso le loro voci e i loro strumenti.

Un’ora e mezza di dolcezza, tenerezza, ascolto e condivisione, con tante risate tra una canzone e l’altra quando Romain, Cathy ed Enzo Enzo raccontano la genesi di questa creazione.

È una serata a ruota libera, piena di ricordi condivisi e di battute amichevoli! Una serata piena di complicità e di poesia.

Espanol :

Qué alegría ver a estos tres artistas juntos para este proyecto. Una escucha maravillosa y una complicidad extraordinaria.

La idea de elegir una veintena de canciones de su repertorio, entre ellas algunas joyas raras nunca cantadas en público, venía gestándose desde hace tiempo.

Romain Didier y Enzo Enzo trabajan juntos desde hace treinta años. Desde su primer encuentro en el Olympia, pasando por la primera canción que él escribió para ella, las perlas en veux-tu en voilà, los tesoros de Cantate pour un Coeur Bleu, Pinocchio court toujours, Chacun sa famille, Pantoum compuesto sobre poemas, hasta las últimas canciones nunca antes interpretadas.

Él canta sus canciones, ella canta las suyas, y los tres se mezclan, se entremezclan y se responden a través de sus voces y sus instrumentos.

Una hora y media de dulzura, ternura, escucha y compartir, con muchas risas entre canción y canción cuando Romain, Cathy y Enzo Enzo hablan de la génesis de esta creación.

El tono es libre, lleno de recuerdos compartidos y de golpes perfectamente amistosos Una velada llena de complicidad y poesía.

