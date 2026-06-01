Concert Enzo Trio Moulin de Monpoisson Le Puy dimanche 21 juin 2026.

Le Puy

Concert Enzo Trio

Moulin de Monpoisson 3 Monpoisson Le Puy Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 20:00:00

fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Venez découvrir Enzo Trio en concert, un voyage musical entre pop française et internationale, en version acoustique ou festive. .

Moulin de Monpoisson 3 Monpoisson Le Puy 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 06 14 32 accueil@moulindemonpoisson.com

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English : Concert Enzo Trio

L’événement Concert Enzo Trio Le Puy a été mis à jour le 2026-06-16 par OT de l’Entre-deux-Mers