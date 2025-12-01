Concert Eole Jazz MJC ROBERT MARTIN 87 avenue Adolphe Figuet Romans-sur-Isère
Concert Eole Jazz MJC ROBERT MARTIN 87 avenue Adolphe Figuet Romans-sur-Isère vendredi 19 décembre 2025.
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-12-19 18:30:00
fin : 2025-12-19 21:00:00
2025-12-19
De Antonio Soler (1753) à Pat Metheny, le quartet E O L E (jazz fusion) cultive un jazz chaleureux et délibérément groovy. Ils reprennent avec dynamisme et efficacité Wayne Shorter, Herbie Hancock ou Freddie Hubbard …
MJC ROBERT MARTIN 87 avenue Adolphe Figuet Café Martin Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 26 00 contact@mjc-robert-martin.fr
English :
From Antonio Soler (1753) to Pat Metheny, the E O L E (jazz fusion) quartet cultivates warm, deliberately groovy jazz. They cover Wayne Shorter, Herbie Hancock and Freddie Hubbard with dynamism and efficiency …
