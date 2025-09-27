Concert Salle des fêtes d’Épinouze Épinouze

Salle des fêtes d’Épinouze 20 routes de saint sorlin 26210 Epinouze Épinouze Drôme

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Préventes 8€ voir les lieux sur l’affiche

Début : 2025-09-27 18:00:00

fin : 2025-09-27 00:00:00

2025-09-27

Concert sur la commune d’Épinouze avec en première partie un groupe de reggae et pour la seconde partie un groupe de pop rock. Food truck et sécurité sur place.

English :

Concert in the commune of Épinouze, with a reggae band in the first half and a pop rock band in the second. Food truck and security on site.

German :

Konzert in der Gemeinde Épinouze mit einer Reggae-Band im ersten Teil und einer Pop-Rock-Band im zweiten Teil. Foodtruck und Sicherheit vor Ort.

Italiano :

Concerto nel comune di Épinouze con un gruppo reggae nella prima parte e un gruppo pop rock nella seconda. Camioncino e sicurezza sul posto.

Espanol :

Concierto en la comuna de Épinouze con un grupo de reggae en la primera parte y un grupo de pop rock en la segunda. Camión de comida y seguridad in situ.

