Concert

Erceville Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 15:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Ne manquez pas un après-midi musical exceptionnel à l’église d’Erceville !

Laissez-vous emporter par la magie des fêtes avec la présence prestigieuse de

L’Harmonie d’Outarville.

Une talentueuse Soprano de Paris, Mi-King.

La chorale La saranade de Saran.

Ce concert unique, organisé par l’Association Ensemble pour la Vie Courir pour Curie, est sous le signe de la générosité. Venez écouter de magnifiques mélodies dans une ambiance festive et chaleureuse.

L’entrée est libre ! (Dimanche 14 décembre 2025 à 15h) .

Erceville 45480 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 58 12

English :

Don’t miss an exceptional musical afternoon at Erceville church!

