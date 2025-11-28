Concert « Eric Frasiak » Salle des fêtes Savianges

Salle des fêtes La chaume Savianges Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-11-28 20:30:00

Originaire des Ardennes, Eric FRASIAK grandit en écoutant FERRE, LAVILLIERS, BERANGER, Neil YOUNG, Bruce SPRINGSTEEN, PINK FLOYD ou GENESIS… Nourri de tous ces styles, il gardera toujours ce goût de l’éclectisme musical dans ses compositions.

Il se met très vite à écrire et composer. Puis il arrête ses études pour se consacrer à sa seule passion la chanson. Avec une création de plus en plus personnelle, il s’entoure de musiciens et sillonne la France de concerts en concerts sous le nom de Eric FRASIAK et FOND DE CALE.

Après le PRINTEMPS DE BOURGES de 1983, où il fait des rencontres importantes, Jean Michel BORIS, directeur de l’Olympia, Jean Louis FOULQUIER, le célèbre animateur de FRANCE INTER et le producteur Jimmy LEVY, il décide de monter à Paris.

De 1984 à 1986, il suit les cours du Studio des Variétés, sort 2 disques 45T chez CBS, produits par Max AMPHOUX et Jean Paul MALEK, participe à de nombreuses radios et télés, et, dans le cadre du Studio des Variétés, chante même à l’OLYMPIA de Paris.

Après avoir travaillé sur un album, arrangé par François BREANT, qui ne verra jamais le jour, c’est le retour en province, à BAR LE DUC. Il y crée en 1988 le studio de production CROCODILE STUDIO avec Frédéric GONNAND et en 1989, une première radio locale.

Après plusieurs années consacrées aux métiers du studio et de la radio, les envies de chansons sont de plus en plus fortes. Eric FRASIAK se remet à l’écriture et l’aventure musicale reprend en amateur en 1997 avec la sortie d’un CD autoproduit de 4 titres et quelques concerts.

Après de nombreux groupes et expériences musicales, de nombreux voyages, de nombreux métiers (manœuvre, ouvrier sur presse, soudeur, mécanicien d’entretien, agent de routage, coursier, musicien, roidie, agent de sécurité, figurant, commercial, directeur de radio, ingénieur du son…) c’est le début de l’aventure du premier album.

En 2025, Eric Frasiak aura enregistré 13 albums

CONCOURS et TREMPLINS:

2006 FINALISTE LE MANS CITE CHANSON LE MANS (72)

2006 PRIX DU PUBLIC SCÈNES D’AUTOMNE CAMBRAI (59)

2007 FINALISTE CARREFOUR DE LA CHANSON CLERMONT FERRAND (63)

2007 PRIX DE LA SACEM FESTIVAL DU CHATEAU CHATEAUNEUF DU PAPE (84)

2007 2ème PRIX VIS L’AIR- VILLERS ST-FRAMBOURG (60)

2007 2ème PRIX LES RÉVÉLATIONS NANTES (44)

2008 FINALISTE PIC D’OR TARBES (65)

2008 PRIX DU PUBLIC POÈMÉLODIES PUJOLS (47)

2009 PRIX JEUNE TALENT TREMPLIN PICHON NANCY (54)

2009 2ème PRIX VIS L’AIR VILLERS ST-FRAMBOURG (60)

2009 PRIX UNAC LA RUÉE VERS L’AURE BAYEUX (14)

2010 PRIX RÉGION AUVERGNE CARREFOUR DE LA CHANSON CLERMONT FERRAND (63)

2010 FINALISTE PIC D’OR TARBES (65)

2010 PRIX SPÉCIAL “A THOU BOUT D’CHANT” L’AUTREMENT CAFÉ ANGERS (49)

2010 1er PRIX ACI LA TRUFFE DE PÉRIGUEUX PÉRIGUEUX (24)

2011 FINALISTE PURPLE IDOLS MONDORF-LES-BAINS (LUXEMBOURG)

2011 1er PRIX FESTIVAL DE LA CHANSON DE CAFÉ PORNIC (44)

2011 PRIX DE LA SACEM VIVE LA REPRISE PARIS (75)

2011 PRIX DU PUBLIC “T’ETAIS PAS NE” MEILLEUR CLIP LORRAIN NANCY (54)

2011 PRIX DU PUBLIC 7ème TREMPLIN DE LA CHANSON FRANÇAISE ANGERS (49)

2011 2ème PRIX ACI TREMPLIN DES ETOILES MONTÉLIMAR (26)

2011 2ème PRIX CONCOURS INTERNATIONAL DE LA CHANSON FRANÇAISE LILLE (59)

PREMIERES PARTIES

Alain BASHUNG, Paul PERSONNE, Pauline CROZE, CLARIKA, LES WAMPAS, Hubert-Félix THIEFAINE, Michel FUGAIN, SANSEVERINO, Yael NAIM, Serge UTGE-ROYO, Pierre PERRET, Michel BUHLER .

Salle des fêtes La chaume Savianges 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

