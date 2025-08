CONCERT ÉRIC -GUITARE FLAMENCO Saint-Martin-de-Boubaux

CONCERT ÉRIC -GUITARE FLAMENCO Saint-Martin-de-Boubaux vendredi 15 août 2025.

CONCERT ÉRIC -GUITARE FLAMENCO

Bar-restaurant L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-15

fin : 2025-08-15

Date(s) :

2025-08-15

Concert d’Éric à la guitare flamenco.

Le café restaurant sera ouvert en continu de 10h à 01h.

Si vous souhaitez manger, c’est mieux de réserver !

Concert d’Éric à la guitare flamenco au café restaurant associatif l’Essentiel à 19h.

Le café restaurant sera ouvert en continu de 10h à 01h.

Si vous souhaitez manger, c’est mieux de réserver ! .

Bar-restaurant L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 9 87 52 69 63

English :

Concert by Éric on flamenco guitar.

The café-restaurant will be open continuously from 10am to 1am.

If you want to eat, it’s best to make a reservation!

German :

Konzert von Eric mit der Flamencogitarre.

Das Café-Restaurant wird durchgehend von 10:00 bis 01:00 Uhr geöffnet sein.

Wenn Sie etwas essen möchten, sollten Sie am besten reservieren!

Italiano :

Concerto di Éric alla chitarra flamenca.

Il caffè-ristorante sarà aperto ininterrottamente dalle 10 all’1 di notte.

Se volete mangiare, è meglio prenotare!

Espanol :

Concierto de Éric a la guitarra flamenca.

El café-restaurante estará abierto ininterrumpidamente de 10.00 a 1.00 h.

Si quiere comer, ¡es mejor que reserve!

L’événement CONCERT ÉRIC -GUITARE FLAMENCO Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2025-07-28 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère