Concert Eric Muller Cayeux-sur-Mer

Concert Eric Muller Cayeux-sur-Mer dimanche 20 juillet 2025.

Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20 20:00:00

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-20

Pianiste passionné et généreux, Éric Muller enchante les scènes locales avec un répertoire riche, mêlant classiques intemporels, airs populaires revisités et compositions personnelles. Son jeu, tout en sensibilité et en finesse, fait dialoguer virtuosité et émotion, pour toucher chaque auditeur au cœur. .

Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 04 04

