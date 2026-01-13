Concert Eric Séva & Daniel Zimmermann 2 Souffleurs sur 1 Fil Salle des fêtes Parigny-les-Vaux

Concert Eric Séva & Daniel Zimmermann 2 Souffleurs sur 1 Fil

Concert Eric Séva & Daniel Zimmermann 2 Souffleurs sur 1 Fil mercredi 11 mars à 20h30 à la salle des fêtes de Parigny-les-Vaux et jeudi 12 mars à 20h30 à la salle des fêtes de Saincaize-Meauce.

A la suite de l’aventure du Quartet Nomade Sonore d’Eric dans de 2012 à 2016, les deux solistes ont décidé de prolonger leur expérience commune en explorant une formule intimiste et totalement inédite le duo saxophone baryton trombone, un mélange de sons qui dégage une vibration boisée, profonde et puissante…

Le répertoire puise dans un folklore imaginaire commun, où s’entrecroisent de multiples musiques populaires du 20ème siècle, des compositions et surtout du monde entier. Entre Piazzolla et Grappelli, Brésil ou valse musette, les deux acrobates réalisent un véritable tour de force rester toujours debout, sans filet ni support, tels deux funambules. 2 Souffleurs sur un Fil , un duo totalement acoustique, une prise de risque permanente qui ne les empêche pas d’exprimer leur sensibilité et un lyrisme de véritable mélodistes, à fleur de peau.

Composition Eric Séva saxophone baryton et Daniel Zimmermann trombone

En partenariat avec la ville de Parigny-les-Vaux .

Salle des fêtes Place de la Mairie Parigny-les-Vaux 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 57 00 00 billetterie@bigbangjazz.com

