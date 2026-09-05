Concert – Eric Whitacre et Arvo Pärt Eglise Saint-Joseph Le Tholy
dimanche 4 octobre 2026 · Eglise Saint-Joseph · Le Tholy
Informations pratiques
Le Tholy
Concert – Eric Whitacre et Arvo Pärt
Eglise Saint-Joseph 4 Route du Petit Paradis Le Tholy Vosges
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04 15:00:00
fin : 2026-10-04 16:30:00
Date(s) :
2026-10-04
« The Sacred Veil », œuvre pour chœur, violoncelle et piano. 1ère partie : « Fratres » et « Spiegel im spiegel » d’Arvo Pärt (piano et violoncelle).Tout public
15 .
Eglise Saint-Joseph 4 Route du Petit Paradis Le Tholy 88530 Vosges Grand Est contact@poly-sons.fr
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English :
« The Sacred Veil, » a work for choir, cello, and piano. Part 1: « Fratres » and « Spiegel im Spiegel » by Arvo Pärt (piano and cello).
L’événement Concert – Eric Whitacre et Arvo Pärt Le Tholy a été mis à jour le 2026-09-05 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES