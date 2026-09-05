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Concert – Eric Whitacre et Arvo Pärt Eglise Saint-Joseph Le Tholy

dimanche 4 octobre 2026 · Eglise Saint-Joseph · Le Tholy

Concert – Eric Whitacre et Arvo Pärt Eglise Saint-Joseph Le Tholy

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Eglise Saint-Joseph
Adresse
4 Route du Petit Paradis
Ville
88530 Le Tholy
Département
Vosges
Tarif
15 Tarif de base - plein tarif

Le Tholy

Concert – Eric Whitacre et Arvo Pärt

Eglise Saint-Joseph 4 Route du Petit Paradis Le Tholy Vosges

Tarif : – – EUR
15
Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04 15:00:00
fin : 2026-10-04 16:30:00

Date(s) :
2026-10-04

« The Sacred Veil », œuvre pour chœur, violoncelle et piano. 1ère partie : « Fratres » et « Spiegel im spiegel » d’Arvo Pärt (piano et violoncelle).Tout public
15  .

Eglise Saint-Joseph 4 Route du Petit Paradis Le Tholy 88530 Vosges Grand Est   contact@poly-sons.fr

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English :

« The Sacred Veil, » a work for choir, cello, and piano. Part 1: « Fratres » and « Spiegel im Spiegel » by Arvo Pärt (piano and cello).

L’événement Concert – Eric Whitacre et Arvo Pärt Le Tholy a été mis à jour le 2026-09-05 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES