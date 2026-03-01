Concert Erik Frasiak revient !

Bélaye Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2026-03-26 20:30:00

Dans ses chansons, Frasiak nous raconte un peu l’histoire de nos vies. Généreux, authentique, il puise son inspiration dans ses émotions, donc aussi un peu dans les nôtres. Chaque concert est un grand voyage où on passe de l’amour à l’humour, de la poésie à la colère, de la révolte à la fraternité. Les mots sont choisis, précis, réfléchis, parlants, sublimés par une musicalité que Frasiak qualifie d’essentielle. Quand on sort d’un concert de Frasiak, on se sent véritablement humain, bousculé par toutes ces chansons qui ont fait frissonner nos émotions. Avec ses 7 albums studio, 3 albums public, 3 albums en hommage à François Béranger (son maître à chanter), Frasiak n’en finit pas de tracer sa route en laissant dans les cœurs un peu de ses mélodies et de sa poésie rebelle. Son dernier album Le Tumulte des Choses a reçu le Coup de cœur 2023 de l’Académie Charles Cros. Dans cette formule acoustique, il est superbement accompagné par son complice Benoît DANGIEN au piano.

