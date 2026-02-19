Concert Eriol Wissembourg

Concert Eriol

49 rue Nationale Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date :

Début : Vendredi 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Eriol vient s’installer le temps d’un concert au café l’Escale à Wissembourg pour partager sa passion des musiques traditionnelles d’Irlande et de Crète ! Venez profiter d’un moment doux et chaleureux, bercé par les vagues de l’océan Atlantique et de la mer Méditerranée. Derrière les cordes en résonance apparaît un rivage. Ou plutôt deux. Deux îles qui ont fait tour à tour chavirer le cœur d’un musicien. Depuis Eriol navigue entre l’Irlande, la Crète et d’autres terres, accompagné du bouzouki irlandais, de la lyre crétoise, de sa voix et d’autres instruments rencontrés sur son chemin. Cordes frottées, pincées et chantées, il ne manque plus qu’un pied obstiné pour inviter à une danse qui vous étreint comme une vieille amie retrouvée. 0 .

49 rue Nationale Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 18 05 44 72 cafe_escale@mailo.com

English :

Eriol comes to Wissembourg’s Café l’Escale for a concert to share his passion for traditional Irish and Cretan music!

