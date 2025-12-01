Concert Eroïca ! La Maison Nevers
Concert Eroïca ! La Maison Nevers dimanche 14 décembre 2025.
Concert Eroïca !
La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers Nièvre
Tarif : 26 – 26 – 26 EUR
Début : 2025-12-14 17:00:00
fin : 2025-12-14 19:00:00
2025-12-14
Les Concerts Nivernais vous invitent à découvrir deux oeuvres mettant en lumière l’héroïsme du violon et de la contrebasse, avec les solistes Nathan Mierdl et Yann Dubost.
Rendez vous le dimanche 14 décembre à 17h. .
La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 93 09 09 infos@maisonculture.fr
